«Гранада» сыграла вничью с «Хетафе» и завершила сезон на девятом месте
В матче 38-го тура чемпионата Испании «Гранада» сыграла вничью с «Хетафе» (0:0).
«Гранада» набрала 46 очков и завершила сезон на девятой позиции в ла лиге. «Хетафе» на данный момент идет 15-м (38 очков). Позиция команды еще может измениться после заключительной игры чемпионата между «Севильей» и «Алавесом».
Чемпионат Испании. Ла лига
38-й тур
«Гранада» — «Хетафе» — 0:0
«Гранада»: Эскандель, Фулькье, Вальехо (Диас, 46), Х.Санчес, П.Санчес, Вико (Брунет, 90), Брайс, Хорхе Молина (Сольдадо, 70), Пуэртас, Л.Суарес (Марин, 75), Соро (Мачис, 46).
«Хетафе»: Яньес, Ньом, Д.Суарес (Кучо Эрнандес, 64), Даконам (Кабако, 88), Чема, Иглесиас, Максимович (Абдулаи, 79), Аленья, Кукурелья (Миранда, 88), Энес Унал (Мата, 83), Кубо.
Предупреждения: Х.Санчес, 15. Соро, 22. Максимович, 35. Диас, 56. Брайс, 63. Абдулаи, 86.
Судья: Медье Хименес .
23 мая. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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