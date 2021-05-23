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«Гранада» сыграла вничью с «Хетафе» и завершила сезон на девятом месте

21:25
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В матче 38-го тура чемпионата Испании «Гранада» сыграла вничью с «Хетафе» (0:0).

«Гранада» набрала 46 очков и завершила сезон на девятой позиции в ла лиге. «Хетафе» на данный момент идет 15-м (38 очков). Позиция команды еще может измениться после заключительной игры чемпионата между «Севильей» и «Алавесом».

Чемпионат Испании. Ла лига

38-й тур

«Гранада» — «Хетафе» — 0:0

«Гранада»: Эскандель, Фулькье, Вальехо (Диас, 46), Х.Санчес, П.Санчес, Вико (Брунет, 90), Брайс, Хорхе Молина (Сольдадо, 70), Пуэртас, Л.Суарес (Марин, 75), Соро (Мачис, 46).

«Хетафе»: Яньес, Ньом, Д.Суарес (Кучо Эрнандес, 64), Даконам (Кабако, 88), Чема, Иглесиас, Максимович (Абдулаи, 79), Аленья, Кукурелья (Миранда, 88), Энес Унал (Мата, 83), Кубо.

Предупреждения: Х.Санчес, 15. Соро, 22. Максимович, 35. Диас, 56. Брайс, 63. Абдулаи, 86.

Судья: Медье Хименес .

23 мая. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 0
Милан 0
1-й тайм

ИТБ1 (1.5)

28%

1.75

1X

21%

1.50

П2

16%

2.70
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 2
Вильярреал 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.60

П1

26%

1.49

ТМ 3.5

18%

1.68
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лестер 2
Тоттенхэм Хотспур 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.50

Ф1 (0)

20%

1.46

X2

15%

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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