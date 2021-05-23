«Валенсия» объявила об уходе пятерых игроков
Пресс-служба «Валенсии» на официальном сайте 23 мая объявила об уходе пятерых игроков.
Защитник Эльяким Мангала и нападающий Кевин Гамейро покинут клуб свободными агентами. Защитник Ферру, хавбек Кристиан Олива и форвард Патрик Кутроне вернутся из аренды в «Бенфику», «Кальяри» и «Вулверхэмптон» соответственно.
«Валенсия» завершила сезон чемпионата Испании на 13-м месте.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю