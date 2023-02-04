Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 11:29

Голкипер «Сельты» Марчесин выбыл до конца сезона из-за травмы

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Голкипер «Сельты» Аугустин Марчесин пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы, сообщает Marca.

34-летний аргентинец получил разрыв ахиллова сухожилия на левой ноге, из-за чего будет вынужден пропустить несколько месяцев. В ближайшие дни вратарю сделают операцию.

Марчесин выступает за «Сельту» с лета 2022 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Марчесин провел за «Сельту» 21 матч во всех турнирах, пропустил 31 гол и 7 раз сыграл на ноль.

Футбол
ФК Сельта
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Главному хоккейному таланту России Мичкову пора менять поведение. Пока не стало поздно
Зеленский отметил падение боевого духа украинцев
Bloomberg: США требуют от Турции прекратить экспортировать некоторые товары в Россию
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ в РФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ла лига, 20-й тур: «Мальорка» — «Реал», «Барселона» проведет матч с «Севильей»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 19 16 2 1 39-7 50
2
 Реал 19 14 3 2 40-16 45
3
 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
4
 Атлетико 19 10 4 5 28-16 34
5
 Бетис 19 9 4 6 21-16 31
6
 Вильярреал 19 9 4 6 21-14 31
7
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
8
 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
9
 Осасуна 19 8 4 7 18-18 28
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
14
 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
15
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
16
 Валенсия 19 5 5 9 25-23 20
17
 Сельта 19 5 5 9 18-29 20
18
 Кадис 20 4 7 9 15-33 19
19
 Хетафе 19 4 5 10 16-26 17
20
 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.02 23:00
Атлетик – Кадис
 4 : 1
4.02 16:00
Эспаньол – Осасуна
 - : -
4.02 18:15
Эльче – Вильярреал
 - : -
4.02 20:30
Атлетико – Хетафе
 - : -
4.02 23:00
Бетис – Сельта
 - : -
5.02 16:00
Мальорка – Реал
 - : -
5.02 18:15
Жирона – Валенсия
 - : -
5.02 20:30
Р. Сосьедад – Вальядолид
 - : -
5.02 23:00
Барселона – Севилья
 - : -
6.02 23:00
Р. Вальекано – Альмерия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 13 2 2
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 16 2 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости