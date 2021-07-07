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Главный тренер «Валенсии» Бордалас не рассчитывает на Черышева в сезоне-2021/22

14:00
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Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас не рассчитывает на помощь российского полузащитника Дениса Черышева в сезоне-2021/22, сообщает Onda Deportiva.

По информации СМИ, Бордалас лично сообщил Черышеву о том, что россиянин должен будет найти себе новую команду.

6 июля появилась информация, что 30-летний полузащитник может перейти в «Хетафе».

В сезоне-2020/21 Черышев провел 21 матч за «Валенсию» в чемпионате Испании и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца июня 2022 года.

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