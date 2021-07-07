Главный тренер «Валенсии» Бордалас не рассчитывает на Черышева в сезоне-2021/22

Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас не рассчитывает на помощь российского полузащитника Дениса Черышева в сезоне-2021/22, сообщает Onda Deportiva.

По информации СМИ, Бордалас лично сообщил Черышеву о том, что россиянин должен будет найти себе новую команду.

#ValenciaCF ?



Jas?n y Cheryshev ya saben que Bordal?s no cuenta con ellos y que tienen que buscar una salida



??El club los est? ofreciendo como moneda de cambio para fichajes

?Los dos terminan contrato en 2022 pic.twitter.com/g5QmhyUKGL — ONDA DEPORTIVA (@ODValencia) July 6, 2021

6 июля появилась информация, что 30-летний полузащитник может перейти в «Хетафе».

В сезоне-2020/21 Черышев провел 21 матч за «Валенсию» в чемпионате Испании и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца июня 2022 года.