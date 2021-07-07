Гризманн открыт для перехода в чемпионат Англии

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассматривает возможность продолжения карьеры в Англии, сообщает Sport.es.

По информации источника, 30-летний француз открыт для перехода в один из английских клубов. Сообщается, что футболистом интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2020/21 Гризманн провел 51 матч за «Барселону», на его счету 20 голов и 13 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро. 6 июля сообщалось, что «Барселона» может продать игрока из-за финансовых проблем.