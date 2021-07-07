Гризманн открыт для перехода в чемпионат Англии
12:43
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассматривает возможность продолжения карьеры в Англии, сообщает Sport.es.
По информации источника, 30-летний француз открыт для перехода в один из английских клубов. Сообщается, что футболистом интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
В сезоне-2020/21 Гризманн провел 51 матч за «Барселону», на его счету 20 голов и 13 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро. 6 июля сообщалось, что «Барселона» может продать игрока из-за финансовых проблем.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/posibles-destinos-griezmann-11889208
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