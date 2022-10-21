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Судейство

Сегодня, 18:44

В Испании появилась необычная судейская бригада. Такого вы еще не видели

В Испании появилась необычная судейская бригада
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Семейная бригада арбитров в испанской Понтеведре.

В испанской Понтеведре зафиксирован уникальный случай. Местный судейский комитет допустил к соревнованиям семейную бригаду арбитров.

Семейная бригада арбитров в испанской Понтеведре.
Семейная бригада арбитров в испанской Понтеведре.

Возглавил ее сын — Фабио Креспо Гамес, а обязанности ассистентов выполняют его мама Андреа Гамес Регера и младшая сестра Лухан Креспо Гамес.

Фабио Креспо Гамес - сын.
Фабио Креспо Гамес — сын.
Мама Андреа Гамес Регера.
Мама Андреа Гамес Регера.
Младшая сестра Лухан Креспо Гамес.
Младшая сестра Лухан Креспо Гамес.

«Они меняются ролями: дома всем руководит мама, а на поле — брат», — шутит 11-летняя Лухан, которая провела вместе с родственниками уже несколько игр любительских команд.

Семейная бригада арбитров в испанской Понтеведре.
Семейная бригада арбитров в испанской Понтеведре.

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И В Н П +/- О
1
 Реал 10 9 1 0 25-8 28
2
 Барселона 10 8 1 1 24-4 25
3
 Р. Сосьедад 10 7 1 2 16-12 22
4
 Атлетико 10 6 2 2 16-8 20
5
 Бетис 10 6 2 2 13-6 20
6
 Атлетик 10 5 3 2 19-8 18
7
 Осасуна 10 5 1 4 10-10 16
8
 Валенсия 10 4 3 3 17-11 15
9
 Вильярреал 10 4 3 3 12-6 15
10
 Р. Вальекано 10 3 3 4 11-13 12
11
 Вальядолид 10 3 2 5 10-15 11
12
 Альмерия 10 3 1 6 11-17 10
13
 Сельта 10 3 1 6 11-20 10
14
 Севилья 10 2 4 4 10-15 10
15
 Мальорка 10 2 3 5 7-11 9
16
 Эспаньол 10 2 3 5 12-17 9
17
 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
18
 Жирона 10 2 2 6 14-18 8
19
 Кадис 10 1 4 5 4-17 7
20
 Эльче 10 0 3 7 6-24 3
Результаты / календарь
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.10 15:00
Р. Вальекано – Кадис
 - : -
22.10 17:15
Вальядолид – Р. Сосьедад
 - : -
22.10 19:30
Валенсия – Мальорка
 - : -
22.10 22:00
Реал – Севилья
 - : -
23.10 15:00
Эспаньол – Эльче
 - : -
23.10 17:15
Бетис – Атлетико
 - : -
23.10 19:30
Жирона – Осасуна
 - : -
23.10 19:30
Вильярреал – Альмерия
 - : -
23.10 22:00
Барселона – Атлетик
 - : -
24.10 22:00
Сельта – Хетафе
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 8 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 9 1 5
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 8 1 3
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