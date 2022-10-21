В Испании появилась необычная судейская бригада. Такого вы еще не видели

В испанской Понтеведре зафиксирован уникальный случай. Местный судейский комитет допустил к соревнованиям семейную бригаду арбитров.

Семейная бригада арбитров в испанской Понтеведре.

Возглавил ее сын — Фабио Креспо Гамес, а обязанности ассистентов выполняют его мама Андреа Гамес Регера и младшая сестра Лухан Креспо Гамес.

Фабио Креспо Гамес — сын.

Мама Андреа Гамес Регера.

Младшая сестра Лухан Креспо Гамес.

«Они меняются ролями: дома всем руководит мама, а на поле — брат», — шутит 11-летняя Лухан, которая провела вместе с родственниками уже несколько игр любительских команд.