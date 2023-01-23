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Сегодня, 03:26

Себальос надеется, что продлит контракт с «Реалом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Дани Себальос прокомментировал ситуацию с его контрактом с клубом.

Соглашение 26-летнего испанца со «сливочными» действует до конца июня 2023 года.

«Выступать за «Реал» — честь, это самый большой клуб в мире. Сейчас мне пора стиснуть зубы, потому что по контракту у меня осталось 4 месяца. Впереди много матчей, в которых я смогу показать, что я подхожу команде по уровню и могу остаться», — приводит AS слова Себальоса.

В сезоне-2022/23 Себальос забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 17 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Дани Себальос
Футбол
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 14 2 1 36-6 44
2
 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
11
 Жирона 18 5 6 7 26-28 21
12
 Эспаньол 18 4 8 6 22-26 20
13
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
14
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
15
 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
16
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
17
 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
18
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
19
 Кадис 18 3 7 8 12-29 16
20
 Эльче 18 0 6 12 12-36 6
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38 тур
20.01 23:00
Мальорка – Сельта
 1 : 0
21.01 16:00
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 0 : 2
21.01 18:15
Эспаньол – Бетис
 1 : 0
21.01 20:30
Атлетико – Вальядолид
 3 : 0
21.01 23:00
Севилья – Кадис
 1 : 0
22.01 16:00
Вильярреал – Жирона
 1 : 0
22.01 18:15
Эльче – Осасуна
 1 : 1
22.01 20:30
Барселона – Хетафе
 1 : 0
22.01 23:00
Атлетик – Реал
 0 : 2
23.01 23:00
Валенсия – Альмерия
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 14 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 11 2 1
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