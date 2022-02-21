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Хави: «Педри — превосходный игрок. По уровню таланта нет другого такого футболиста в мире»

Хави назвал Педри самым талантливым футболистом мира
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об игре полузащитника команды Педри в матче 25-го тура ла лиги с «Валенсией» (4:1).

«Педри дает нам передышку, не теряет мяч, — приводит слова Хави Mundo Deportivo. — Он играет поистине знаковую роль. Педри — превосходный игрок. По уровню таланта нет другого такого футболиста в мире«.

По его словам, тренерский штаб требует у 19-летнего испанца чаще бить по воротам.

«Педри хорошо исполняет штрафные. У него есть удар. Он молод и застенчив, но не у каждого есть такие навыки», — сказал он.

В нынешнем сезоне на счету Педри два гола и одна передача в 11 встречах за каталонцев. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220220/1001753379/xavi-hay-talento-mundo-pedri.html
Хави Эрнандес (Хави)
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