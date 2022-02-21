Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об игре полузащитника команды Педри в матче 25-го тура ла лиги с «Валенсией» (4:1).

«Педри дает нам передышку, не теряет мяч, — приводит слова Хави Mundo Deportivo. — Он играет поистине знаковую роль. Педри — превосходный игрок. По уровню таланта нет другого такого футболиста в мире«.

По его словам, тренерский штаб требует у 19-летнего испанца чаще бить по воротам.

«Педри хорошо исполняет штрафные. У него есть удар. Он молод и застенчив, но не у каждого есть такие навыки», — сказал он.

В нынешнем сезоне на счету Педри два гола и одна передача в 11 встречах за каталонцев. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.