Хави: «Реал» силен и набирает очки. «Барселоне» будет сложно побороться за титул"

Хави высказался о шансах «Барселоны» побороться за титул с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о шансах каталонской команды побороться за победу в чемпионате Испании с «Реалом».

«Барселона» ничего не исключает, — приводит слова Хави Mundo Deportivo. — С каждым туром, в котором отрыв не сокращается, становится все сложнее. «Реал» силен и набирает очки. «Барселоне» будет сложно побороться за титул, но не невозможно".

После 27 туров ла лиги «Барселона» набрала 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на 15 баллов. При этом у каталонской команды есть один матч в запасе.