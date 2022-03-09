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Сегодня, 19:57

Стоичков: «Надеюсь, Холанн перейдет в «Барселону». У него огромное мастерство»

Христо Стоичков считает, что «Барселоне» надо приобрести Эрлина Холанна
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков считает, что каталонскому клубу надо приобрести форварда «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Я бы подписал Холанна, — приводит слова Стоичкова Diario Sport со ссылкой на Que t'hi jugues. — Клубу нужен толчок. Надеюсь, Холанн перейдет в «Барселону» и напишет историю. У него огромное мастерство. Он умеет и забивать, и ассистировать».

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах. Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/ojala-haaland-haga-historia-barca-13347932
Христо Стоичков
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
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И В Н П +/- О
1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
4
 Атлетико 27 14 6 7 50-35 48
5
 Бетис 27 14 4 9 49-35 46
6
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
7
 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 27 10 10 7 32-26 40
9
 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
10
 Сельта 27 9 8 10 33-31 35
11
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
12
 Эспаньол 27 8 8 11 33-40 32
13
 Р. Вальекано 26 9 4 13 28-32 31
14
 Эльче 27 7 8 12 29-39 29
15
 Хетафе 27 6 9 12 26-32 27
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 27 5 10 12 28-43 25
18
 Кадис 27 4 12 11 23-39 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 27 3 9 15 29-54 18
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
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18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
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16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
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Барселона – Р. Вальекано
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