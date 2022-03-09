Стоичков: «Надеюсь, Холанн перейдет в «Барселону». У него огромное мастерство»

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков считает, что каталонскому клубу надо приобрести форварда «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Я бы подписал Холанна, — приводит слова Стоичкова Diario Sport со ссылкой на Que t'hi jugues. — Клубу нужен толчок. Надеюсь, Холанн перейдет в «Барселону» и напишет историю. У него огромное мастерство. Он умеет и забивать, и ассистировать».

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах. Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.