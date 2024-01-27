Хави: «В «Барселоне» начинают ценить людей лишь после их ухода»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал об исторической ошибке каталонского клуба.

«В этом клубе мы начинаем ценить людей лишь после их ухода. Сейчас ценят Вальверде, Кумана, Бускетса, Альбу... Их разносили, когда они были здесь, а теперь их труд ценят. Это для нас пища для размышлений. Надеюсь, вы будете скучать по мне. Я берегу то, что у меня есть. Я в лучшем клубе мира, я ценю то, что прихожу на работу, я счастлив. Я ценю это сейчас, а не потом», — приводит слова Хави Marca.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не станет увольнять Хави в ближайшее время. 44 -летния тренер заявил, что слухи о его уходе ходят с августа, но он все еще в клубе.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. В текущем сезоне клуб с 44 очками занимает третье место в ла лиге.