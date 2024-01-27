Трансляция игры «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» на «Окко Спорт» начнется в 16.00

27 января «Реал Сосьедад» на своем поле стадиона «Аноэта» в городе Сан-Себастьян примет «Райо Вальекано» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра начнется в 16.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» можно будет по подписке на стриминговом сервисе «Окко Спорт». Начало прямого эфира — в 16.00 мск. Следите за ключевыми событиями игры в матч-центре «СЭ».

«Реал Сосьедад» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги. «Райо Вальекано» находится на 12-й строчке с 23 баллами.

За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. В текущем сезоне 20-летний футболист провел 23 матча за клуб из Сан-Себастьяна во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

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