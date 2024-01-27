«Алавес» на выезде разгромил «Альмерию»
«Алавес» выиграл у «Альмерии» в матче 22-го тура чемпионата Испании — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Эстадио де лос Хуэгос Медитерранеос» в Альмерии.
Нападающий Саму Омородион оформил дубль, а также один гол забил Луис Риоха, который реализовал пенальти.
«Алавес» одержал третью победу подряд и с 26 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Альмерия» идет последней — 6 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|21
|16
|4
|1
|51-25
|52
|
2
|Реал
|20
|16
|3
|1
|43-13
|51
|
3
|Барселона
|20
|13
|5
|2
|40-24
|44
|
4
|Атлетик
|21
|12
|5
|4
|38-21
|41
|
5
|Атлетико
|20
|13
|2
|5
|40-23
|41
|
6
|Р. Сосьедад
|21
|9
|8
|4
|32-21
|35
|
7
|Валенсия
|21
|9
|5
|7
|27-24
|32
|
8
|Бетис
|21
|7
|10
|4
|24-24
|31
|
9
|Лас-Пальмас
|21
|9
|4
|8
|21-17
|31
|
10
|Хетафе
|20
|6
|8
|6
|26-28
|26
|
11
|Алавес
|22
|7
|5
|10
|22-27
|26
|
12
|Осасуна
|20
|7
|4
|9
|25-31
|25
|
13
|Р. Вальекано
|20
|5
|8
|7
|18-26
|23
|
14
|Вильярреал
|21
|5
|5
|11
|28-42
|20
|
15
|Мальорка
|21
|3
|11
|7
|19-25
|20
|
16
|Сельта
|21
|3
|8
|10
|21-31
|17
|
17
|Севилья
|21
|3
|7
|11
|26-35
|16
|
18
|Кадис
|21
|2
|9
|10
|15-31
|15
|
19
|Гранада
|21
|2
|5
|14
|22-42
|11
|
20
|Альмерия
|22
|0
|6
|16
|21-49
|6
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|26.01
|23:00
|
Альмерия – Алавес
|0 : 3
|27.01
|16:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|27.01
|18:15
|
Лас-Пальмас – Реал
|- : -
|27.01
|20:30
|
Барселона – Вильярреал
|- : -
|27.01
|23:00
|
Мальорка – Бетис
|- : -
|28.01
|16:00
|
Сельта – Жирона
|- : -
|28.01
|18:15
|
Кадис – Атлетик
|- : -
|28.01
|20:30
|
Севилья – Осасуна
|- : -
|28.01
|23:00
|
Атлетико – Валенсия
|- : -
|29.01
|23:00
|
Хетафе – Гранада
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|14
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|13
|П
|
|
Савио
Жирона
|7
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|6
|
|
Ян Коуту
Жирона
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|13
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3
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