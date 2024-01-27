«Алавес» на выезде разгромил «Альмерию»

«Алавес» выиграл у «Альмерии» в матче 22-го тура чемпионата Испании — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Эстадио де лос Хуэгос Медитерранеос» в Альмерии.

Нападающий Саму Омородион оформил дубль, а также один гол забил Луис Риоха, который реализовал пенальти.

«Алавес» одержал третью победу подряд и с 26 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Альмерия» идет последней — 6 очков.