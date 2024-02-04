«Жирона» и «Реал Сосьедад» не забили голов

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«Жирона» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Испании — 0:0. Встреча прошла на городском стадионе Монтивилли.

В концовке встречи главный тренер хозев Мичел получил красную карточку.

«Жирона» набрала 56 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» идет на 6-й строчке — 37 очков.