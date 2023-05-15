Директор «Эспаньола» извинился за поведение фанатов: «Они не имеют отношения к нашему клубу»
Генеральный директор «Эспаньола» Мао Йе извинился за поведение фанатов после матча с «Барселоной».
«Мы хотим извиниться перед миром футбола за эти события. Те, кто выскочил на поле, не соответствуют стандартам «Эспаньола». Они далеки от них. Они не имеют отношения к нашему клубу. Мы сделаем все возможное, чтобы искоренить такого рода ситуации. Подобное просто не может происходить на нашем стадионе.
Клуб всегда принимал все необходимые меры безопасности. Мы среди тех, кто наиболее строго относится к ним. Нужно будет разобраться в случившемся и исправить все недостатки.
Мы должны просто бороться до конца. Мы понимаем недовольство болельщиков из-за слабых спортивных результатов. Мы должны бороться, пока у нас есть малейший шанс», — цитирует директора Movistar.
Сине-гранатовые обыграли хозяев поля (4:2) и досрочно стали чемпионами Испании сезона-2022/23. После финального свистка футболисты «Барселоны» собрались в центральном круге, чтобы отпраздновать завоевание титула, после чего фанаты хозяев выбежали на поле и попытались атаковать игроков, но те быстро покинули газон и скрылись в подтрибунном помещении.
«Эспаньол» с 31 очком занимает предпоследнее место в турнирной таблице ла лиги.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|34
|27
|4
|3
|64-13
|85
|
2
|Реал
|34
|22
|5
|7
|70-32
|71
|
3
|Атлетико
|34
|21
|6
|7
|60-27
|69
|
4
|Р. Сосьедад
|34
|18
|8
|8
|45-31
|62
|
5
|Вильярреал
|34
|17
|6
|11
|52-35
|57
|
6
|Бетис
|33
|15
|7
|11
|40-37
|52
|
7
|Жирона
|34
|13
|9
|12
|54-48
|48
|
8
|Осасуна
|34
|13
|8
|13
|32-36
|47
|
9
|Севилья
|34
|13
|8
|13
|44-49
|47
|
10
|Атлетик
|34
|13
|8
|13
|44-38
|47
|
11
|Р. Вальекано
|33
|12
|10
|11
|40-42
|46
|
12
|Мальорка
|34
|12
|8
|14
|33-37
|44
|
13
|Сельта
|34
|10
|9
|15
|39-48
|39
|
14
|Валенсия
|34
|10
|7
|17
|38-41
|37
|
15
|Альмерия
|34
|10
|6
|18
|43-61
|36
|
16
|Кадис
|34
|8
|11
|15
|26-50
|35
|
17
|Вальядолид
|34
|10
|5
|19
|30-60
|35
|
18
|Хетафе
|34
|8
|10
|16
|30-43
|34
|
19
|Эспаньол
|34
|7
|10
|17
|42-60
|31
|
20
|Эльче
|34
|4
|7
|23
|26-64
|19
|12.05
|22:00
|
Мальорка – Кадис
|1 : 0
|13.05
|15:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|2 : 2
|13.05
|17:15
|
Осасуна – Альмерия
|3 : 1
|13.05
|19:30
|
Вильярреал – Атлетик
|5 : 1
|13.05
|22:00
|
Реал – Хетафе
|1 : 0
|14.05
|15:00
|
Сельта – Валенсия
|1 : 2
|14.05
|17:15
|
Эльче – Атлетико
|1 : 0
|14.05
|19:30
|
Вальядолид – Севилья
|0 : 3
|14.05
|22:00
|
Эспаньол – Барселона
|2 : 4
|15.05
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|21
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|15
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|23
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|20
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|29
|2
|4