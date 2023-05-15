Директор «Эспаньола» извинился за поведение фанатов: «Они не имеют отношения к нашему клубу»

Генеральный директор «Эспаньола» Мао Йе извинился за поведение фанатов после матча с «Барселоной».

«Мы хотим извиниться перед миром футбола за эти события. Те, кто выскочил на поле, не соответствуют стандартам «Эспаньола». Они далеки от них. Они не имеют отношения к нашему клубу. Мы сделаем все возможное, чтобы искоренить такого рода ситуации. Подобное просто не может происходить на нашем стадионе.

Клуб всегда принимал все необходимые меры безопасности. Мы среди тех, кто наиболее строго относится к ним. Нужно будет разобраться в случившемся и исправить все недостатки.

Мы должны просто бороться до конца. Мы понимаем недовольство болельщиков из-за слабых спортивных результатов. Мы должны бороться, пока у нас есть малейший шанс», — цитирует директора Movistar.

Сине-гранатовые обыграли хозяев поля (4:2) и досрочно стали чемпионами Испании сезона-2022/23. После финального свистка футболисты «Барселоны» собрались в центральном круге, чтобы отпраздновать завоевание титула, после чего фанаты хозяев выбежали на поле и попытались атаковать игроков, но те быстро покинули газон и скрылись в подтрибунном помещении.

«Эспаньол» с 31 очком занимает предпоследнее место в турнирной таблице ла лиги.