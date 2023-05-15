Бускетс намекнул, что может вернуться в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс в своей соцсети написал, что покидает каталонский клуб не навсегда.

«Я не говорю: «Прощайте», я говорю: «До встречи», — говорится в посте.

34-летний Бускетс не стал продлевать контракт с «Барселоной» и уйдет из клуба на правах свободного агента в июне нынешнего года.