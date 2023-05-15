Лапорта рассказал, что в 2015 году договорился о переходе Силвы в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как в 2015 году договорился о переходе полузащитника Бернарду Силвы в каталонский клуб.

«Бернарду Силва? Я знаю этого футболиста лично. В 2015 году я договорился о его трансфере, но меня не избрали президентом», — цитирует Лапорту Barca Centre.

Тогда футболист играл за «Бенфику», после чего перешел в «Монако», после — в «Манчестер Сити» летом 2017 года.

«Манчестер Сити» отпустит полузащитника в другую команду минимум за 60 миллионов евро.

28-летний футболист в 33 матчах АПЛ, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.