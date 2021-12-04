Гави потерял сознание в матче с «Бетисом». Игрока уже отпустили из больницы

В первом тайме матча 15-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (0:1) полузащитник «Барселоны» Гави потерял сознание на поле. Он был сразу же отправлен в больницу, сообщает пресс-служба клуба.

LATEST NEWS | The tests carried out on Gavi have been satisfactory and he has been released from the hospital pic.twitter.com/I4Tbl3ZxaW — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 4, 2021

Сейчас молодого футболиста уже отпустили из медицинского учреждения. Его здоровью ничего не угрожает.

В текущем сезоне Гави сыграл 17 матчей во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.