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«Атлетико» на своем поле проиграл «Мальорке»

22:22
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«Атлетико» на своем поле проиграл «Мальорке» в матче 16-го тура чемпионата Испании. Мадридцы уступили со счетом 1:2.

«Атлетико» потерпел второе поражение в сезоне и с 29 очками остался на четвертом месте в турнирной таблице.

«Мальорка» набрала 19 очков и поднялся на 12-е место.

Испания. Лига 1. 16-й тур
04 дек, 20:30. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
1:2
Мальорка
Голы
Кунья, 68 (1:0), Руссо, 80 (1:1), Кубо, 90+1 (1:2)
Атлетико
Облак Лоди Савич (Эрмосо, 11 ) Фелипе Кондогбья де Пауль (Лемар, 60 ) Коке Льоренте Гризманн (Жоау Феликс, 60 ) Корреа (Врсалько, 71 ) Кунья (Суарес, 71 )
Мальорка
Рейна Руссо Маффео Хауме Коста Вальент Руис де Галаррета (Батталья, 74) Санчес (Кубо, 74) Баба (Ниньо, 80) Родригес Ли Кан Ин (Седлар, 85) Пратс (Анхель, 74)
Предупреждения
Фелипе 79, Лоди 84  -  Руис де Галаррета 14, Маффео 43, Баба 66, Руссо 84, Рейна 89
Судьи
Мунуэра

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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