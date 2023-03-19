Гави не намерен покидать «Барселону», несмотря на ситуацию с контрактом

Полузащитник «Барселоны» Гави планирует оставаться в каталонском клубе, несмотря на ситуацию с его новым соглашением, которое не было зарегистрировано ла лигой из-за нарушений финансового фейр-плей, сообщает 90min.

Сообщалось, что игрок может покинуть команду летом по завершении молодежного контракта, который истекает в июне.

По информации издания, футболист намерен дождаться разрешения ситуации с новым контрактом и продолжить выступления за «Барселону».

В текущем сезоне 18-летний хавбек сыграл за каталонскую команду в 24 матчах в ла лиге, забил один гол и отдал две результативные передачи.