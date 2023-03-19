Симеоне поднялся на третье место по победам среди тренеров в истории ла лиги

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поднялся на третье место по победам среди тренеров в истории чемпионата Испании.

Аргентинский специалист одержал 260 побед в 429 матчах ла лиги. Он обошел экс-наставника «Депортиво» Хавьера Ирурету.

Лидируют в списке Мигель Муньос (323 победы в 608 матчах) и Луис Арагонес (344 победы в 756 матчах).