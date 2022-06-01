Дембеле отложил решение о своем будущем

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле отложил решение о своем будущем до завершения продажи «Челси», сообщает Purewal. 25-летний француз рассматривает лондонский клуб, как один из вариантов продолжения краьеры.

Также игроком, у которого истекает контракт, интересуются «ПСЖ» и «Бавария».

В сезоне-2021/22 Дембеле забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.