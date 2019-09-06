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Гарет Бэйл: «Меня делают козлом отпущения больше, чем других»

01:41

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл считает, что болельщики его не всегда справедливо критикуют. Валлиец испытывает от этого дискомфорт, но продолжает выкладываться на поле, так как является профессионалом.

— Понимаю, что меня делают козлом отпущения больше, чем других, — цитирует Goal Бэйла. — Принимаю это, хотя, возможно, это не совсем справедливо. Я бы не сказал, что играю с удовольствием после такого, но играю. Я — профессионал, поэтому выкладываюсь всегда, когда оказываюсь на поле.

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