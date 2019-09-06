Гарет Бэйл: «Меня делают козлом отпущения больше, чем других»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл считает, что болельщики его не всегда справедливо критикуют. Валлиец испытывает от этого дискомфорт, но продолжает выкладываться на поле, так как является профессионалом.

— Понимаю, что меня делают козлом отпущения больше, чем других, — цитирует Goal Бэйла. — Принимаю это, хотя, возможно, это не совсем справедливо. Я бы не сказал, что играю с удовольствием после такого, но играю. Я — профессионал, поэтому выкладываюсь всегда, когда оказываюсь на поле.