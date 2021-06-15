«Барселона» провела презентацию формы на новый сезон
22:02
«Барселона» провела презентацию новой формы на сезон-2021/22.
Домашний комплект каталонского клуба выполнен в традиционных сине-гранатовых цветах в полоску. Нововведение этого года — появление креста Сант-Жорди в углу лицевой части. Также выделяется цветовая дифференциация шорт.
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