Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Форвард «Валенсии» набрал 4 килограмма лишнего веса во время самоизоляции

16:40
Ферран Торрес. Фото AFP Как выглядел Ферран Торрес: слева — до самоизоляции, справа — после. Фото AS
Ферран Торрес. Фото AFP
Теги:

Нападающий «Валенсии» Ферран Торрес набрал 4 килограмма лишнего веса во время самоизоляции, утверждает AS. По информации СМИ, 20-летний испанец усердно тренировался в тренажерном зале у себя дома во время самоизоляции.

Речь идет о мышечной массе. Ферран Торрес провел серьезную работу над своим телосложением.

В сезоне-2019/20 форвард провел 35 матчей за «Валенсию», забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

Как выглядел Ферран Торрес: слева – до самоизоляции, справа – после. Фото AS
Как выглядел Ферран Торрес: слева — до самоизоляции, справа — после. Фото AS

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир