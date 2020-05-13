Форвард «Валенсии» набрал 4 килограмма лишнего веса во время самоизоляции

Нападающий «Валенсии» Ферран Торрес набрал 4 килограмма лишнего веса во время самоизоляции, утверждает AS. По информации СМИ, 20-летний испанец усердно тренировался в тренажерном зале у себя дома во время самоизоляции.

Речь идет о мышечной массе. Ферран Торрес провел серьезную работу над своим телосложением.

В сезоне-2019/20 форвард провел 35 матчей за «Валенсию», забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.