Форвард «Реала» получил перелом стопы во время домашней тренировки

Пресс-служба «Реала» сообщает, что у форварда Луки Йовича диагностирован перелом правой стопы. Сроки восстановления 22-летнего сербского футболиста не называются.

«Во время сегодняшнего медицинского осмотра у Луки Йовича выявлен внесуставной перелом пяточной кости правой стопы», — говорится в заявлении мадридцев.

По информации испанских СМИ, Йович получил повреждение во время тренировок у себя дома.

В сезоне-2019/20 форвард провел 24 матча за «Реал», забил два гола и сделал одну результативную передачу.