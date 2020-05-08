Форвард «Реала» получил перелом стопы во время домашней тренировки
18:58
Пресс-служба «Реала» сообщает, что у форварда Луки Йовича диагностирован перелом правой стопы. Сроки восстановления 22-летнего сербского футболиста не называются.
«Во время сегодняшнего медицинского осмотра у Луки Йовича выявлен внесуставной перелом пяточной кости правой стопы», — говорится в заявлении мадридцев.
По информации испанских СМИ, Йович получил повреждение во время тренировок у себя дома.
В сезоне-2019/20 форвард провел 24 матча за «Реал», забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Parte m?dico: Jovi?. #RealMadrid— Real Madrid C.F.? (@realmadrid) May 8, 2020
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