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Сегодня, 13:10

Форвард де Йонг рассказал, что не хочет уходить из «Барселоны»

Де Йонг признался, что не хочет покидать «Барселону»
Виктория Кравченко

Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг рассказал, что не хочет в ближайшее время менять команду.

«Мы с семьей уже полгода живем в Барселоне. Не хочу снова переезжать. Даже если бы я снова стал запасным, я бы все еще мог быть полезен этой команде», — цитирует де Йонга Voetbalzone.

Сообщалось, что игроком интересуются «Челси», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне де Йонг забил 2 мяча в 13 матчах за «Барселону».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
ФК Барселона
Люк де Йонг
1
0
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Бывший полузащитник «Челси» Оскар рассказал, что может продолжить карьеру в «Барселоне»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 21 13 6 2 32-14 45
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Валенсия 21 7 8 6 33-33 29
10
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
11
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
12
 Сельта 21 7 5 9 24-23 26
13
 Осасуна 21 6 7 8 20-27 25
14
 Гранада 21 5 9 7 26-31 24
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Хетафе 21 5 6 10 17-23 21
17
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
18
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
19
 Кадис 21 2 9 10 17-36 15
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 23:00
Эспаньол – Бетис
 1 : 4
22.01 16:00
Леванте – Кадис
 - : -
22.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 - : -
22.01 20:30
Севилья – Сельта
 - : -
22.01 23:00
Атлетико – Валенсия
 - : -
23.01 16:00
Гранада – Осасуна
 - : -
23.01 18:15
Реал – Эльче
 - : -
23.01 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
23.01 20:30
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
23.01 23:00
Алавес – Барселона
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
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Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

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Джене Даконам

Джене Даконам

Хетафе

 19 1 6
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