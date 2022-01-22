Форвард де Йонг рассказал, что не хочет уходить из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг рассказал, что не хочет в ближайшее время менять команду.

«Мы с семьей уже полгода живем в Барселоне. Не хочу снова переезжать. Даже если бы я снова стал запасным, я бы все еще мог быть полезен этой команде», — цитирует де Йонга Voetbalzone.

Сообщалось, что игроком интересуются «Челси», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне де Йонг забил 2 мяча в 13 матчах за «Барселону».