Форвард де Йонг рассказал, что не хочет уходить из «Барселоны»
Де Йонг признался, что не хочет покидать «Барселону»
Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг рассказал, что не хочет в ближайшее время менять команду.
«Мы с семьей уже полгода живем в Барселоне. Не хочу снова переезжать. Даже если бы я снова стал запасным, я бы все еще мог быть полезен этой команде», — цитирует де Йонга Voetbalzone.
Сообщалось, что игроком интересуются «Челси», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне де Йонг забил 2 мяча в 13 матчах за «Барселону».
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|
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|4
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|
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|
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|21
|6
|7
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|20-27
|25
|
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|Гранада
|21
|5
|9
|7
|26-31
|24
|
15
|Эльче
|21
|5
|7
|9
|21-28
|22
|
16
|Хетафе
|21
|5
|6
|10
|17-23
|21
|
17
|Мальорка
|20
|4
|8
|8
|17-30
|20
|
18
|Алавес
|21
|4
|5
|12
|16-34
|17
|
19
|Кадис
|21
|2
|9
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|17-36
|15
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|21.01
|23:00
|
Эспаньол – Бетис
|1 : 4
|22.01
|16:00
|
Леванте – Кадис
|- : -
|22.01
|18:15
|
Вильярреал – Мальорка
|- : -
|22.01
|20:30
|
Севилья – Сельта
|- : -
|22.01
|23:00
|
Атлетико – Валенсия
|- : -
|23.01
|16:00
|
Гранада – Осасуна
|- : -
|23.01
|18:15
|
Реал – Эльче
|- : -
|23.01
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|23.01
|20:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|23.01
|23:00
|
Алавес – Барселона
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|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
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Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|16
|1
|4
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|19
|1
|6
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