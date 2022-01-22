Бывший полузащитник «Челси» Оскар рассказал, что может продолжить карьеру в «Барселоне»

Полузащитник китайского клуба «Шанхай Порт» Оскар рассказал, что может перейти в «Барселону».

«Барселона» связалась с моим агентом, клуб знает, что в Китае пауза до марта. Все возможно, но у «Барсы» сейчас сложный период. Сейчас стороны пытаются найти варианты. У «Барселоны» проблемы с регистрацией новичков, к тому же, им нужно договориться с моим клубом. Я так понимаю, что «Барса» хочет, чтобы я присоединился к команде до конца сезона. Переговоры все еще ведутся.



Приятно видеть, что такой великий клуб тобой интересуется. Пока переговоры не зашли очень далеко, в этом нет смысла, пока у «Барсы» есть проблемы с регистрацией новичков, но если они будут решены, то мы с моим агентом готовы к общению и можем что-то придумать. Переход в «Барселону» был бы отличным шагом для моей карьеры", — приводит Goal со ссылкой на TNT Brasil слова Оскара.

Оскар перешел в «Шанхай Порт» из «Челси» в январе 2017 года. Ранее сообщалось, что 30-летний бразилец готов пойти на существенное понижение зарплаты ради перехода в «Барселону». В Китае футболист зарабатывает около 22 миллионов евро в год, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.