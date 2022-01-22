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Сегодня, 10:58

Бывший полузащитник «Челси» Оскар рассказал, что может продолжить карьеру в «Барселоне»

Иван Торопцев
Корреспондент

Полузащитник китайского клуба «Шанхай Порт» Оскар рассказал, что может перейти в «Барселону».

«Барселона» связалась с моим агентом, клуб знает, что в Китае пауза до марта. Все возможно, но у «Барсы» сейчас сложный период. Сейчас стороны пытаются найти варианты. У «Барселоны» проблемы с регистрацией новичков, к тому же, им нужно договориться с моим клубом. Я так понимаю, что «Барса» хочет, чтобы я присоединился к команде до конца сезона. Переговоры все еще ведутся.

Приятно видеть, что такой великий клуб тобой интересуется. Пока переговоры не зашли очень далеко, в этом нет смысла, пока у «Барсы» есть проблемы с регистрацией новичков, но если они будут решены, то мы с моим агентом готовы к общению и можем что-то придумать. Переход в «Барселону» был бы отличным шагом для моей карьеры", — приводит Goal со ссылкой на TNT Brasil слова Оскара.

Оскар перешел в «Шанхай Порт» из «Челси» в январе 2017 года. Ранее сообщалось, что 30-летний бразилец готов пойти на существенное понижение зарплаты ради перехода в «Барселону». В Китае футболист зарабатывает около 22 миллионов евро в год, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Источник: https://www.goal.com/en/news/oscar-talks-barcelona-transfer-cut-wage/blt75d54eb227b53864

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

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1X

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П2

14%

2.75
Оскар дос Сантос Эмбоаба
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И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 21 13 6 2 32-14 45
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Валенсия 21 7 8 6 33-33 29
10
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
11
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
12
 Сельта 21 7 5 9 24-23 26
13
 Осасуна 21 6 7 8 20-27 25
14
 Гранада 21 5 9 7 26-31 24
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Хетафе 21 5 6 10 17-23 21
17
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
18
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
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 Кадис 21 2 9 10 17-36 15
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 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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21.01 23:00
Эспаньол – Бетис
 1 : 4
22.01 16:00
Леванте – Кадис
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22.01 20:30
Севилья – Сельта
 - : -
22.01 23:00
Атлетико – Валенсия
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Гранада – Осасуна
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