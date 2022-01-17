Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о победе над «Атлетиком» (2:0) в финале Суперкубка Испании.

«Типичная финальная игра, обе команды хотели победить, — приводит слова Переса AS. — Поздравляю «Атлетик», который показал хороший футбол. Суперкубок Испании многое значит для «Реала». Я счастлив и оптимистично настроен в отношении того направления, в котором мы идем».

Президент «Реала» отметил, что отмечает 60-летний юбилей в качестве члена мадридского клуба.

«Я работаю в соответствии с принципами, которые установил Сантьяго Бернабеу. «Реал» — общемировой бренд. У нас больше всех болельщиков», — сказал он.

«Реал» в 12-й раз стал обладателем Суперкубка Испании (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019/20).