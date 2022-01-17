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Флорентино Перес: «Реал» — общемировой бренд. У нас больше всех болельщиков»

Флорентино Перес назвал «Реал» самым популярным клубом в мире
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о победе над «Атлетиком» (2:0) в финале Суперкубка Испании.

 

«Типичная финальная игра, обе команды хотели победить, — приводит слова Переса AS. — Поздравляю «Атлетик», который показал хороший футбол. Суперкубок Испании многое значит для «Реала». Я счастлив и оптимистично настроен в отношении того направления, в котором мы идем».

Президент «Реала» отметил, что отмечает 60-летний юбилей в качестве члена мадридского клуба.

«Я работаю в соответствии с принципами, которые установил Сантьяго Бернабеу. «Реал» — общемировой бренд. У нас больше всех болельщиков», — сказал он.

«Реал» в 12-й раз стал обладателем Суперкубка Испании (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019/20).

Источник: https://as.com/futbol/2022/01/16/primera/1642327023_544990.html
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
Флорентино Перес
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И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 20 10 4 6 33-24 34
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
10
 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
11
 Эспаньол 20 7 5 8 23-24 26
12
 Осасуна 20 6 7 7 20-25 25
13
 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
14
 Сельта 20 6 5 9 22-23 23
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 20 4 5 11 16-30 17
19
 Кадис 20 2 8 10 15-34 14
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 - : -
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 - : -
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 - : -
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 11
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
Джене Даконам

Джене Даконам

Хетафе

 18 1 6
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 17 1 5
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