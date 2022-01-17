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Сегодня, 14:17

Сержи Роберто не соглашается на резкое снижение зарплаты в «Барселоне»

Иван Шитик
Корреспондент

«Барселона» и защитник Сержи Роберто пока не могут договориться о новом контракте, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы предложили игроку продлить соглашение, которое истекает следующим летом, но со значительным снижением зарплаты.

29-летнего Роберто не устраивает такое предложение «Барсы», он уже отверг первый вариант соглашения.

В этом сезоне Роберто забил 2 гола и отдал 1 результативный пас в 9 матчах чемпионата Испании.

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