Сержи Роберто не соглашается на резкое снижение зарплаты в «Барселоне»

«Барселона» и защитник Сержи Роберто пока не могут договориться о новом контракте, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы предложили игроку продлить соглашение, которое истекает следующим летом, но со значительным снижением зарплаты.

29-летнего Роберто не устраивает такое предложение «Барсы», он уже отверг первый вариант соглашения.

В этом сезоне Роберто забил 2 гола и отдал 1 результативный пас в 9 матчах чемпионата Испании.