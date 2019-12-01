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«Фламенго» готов заплатить за Диегу Косту 30 миллионов евро

14:37
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«Фламенго» нацелилось на нападающего «Атлетико» Диегу Косту. Клуб готов заплатить за 31-летнего испанца 30 миллионов евро, утверждает Marca.

Согласно информации источника, защитник Филипе Луис, который выступал вместе с Диегу Костой за «Атлетико», помогает убедить его принять предложение бразильского клуба и вести переговоры.

Недавно Диегу Коста перенес операцию по удалению грыжи межпозвоночногодиска в шейном отделе. Операция прошла успешно. Ранее сообщалось, что 31-летний испанец пропустит около 3 месяцев.

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