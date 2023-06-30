«Атлетико» вернется к старой эмблеме с сезона-2024/25

Большинство почетных болельщиков «Атлетико» проголосовало за возвращение старого варианта клубной эмблемы до ее модернизации в 2017 году.

Совет директоров мадридской команды утвердил, что старый логотип станет официальным с 1 июля 2024 года, сообщает пресс-служба команды.

За подобное изменение проголосовали 77 690 членов клуба из 138 881.