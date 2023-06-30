«Атлетико» вернется к старой эмблеме с сезона-2024/25
Большинство почетных болельщиков «Атлетико» проголосовало за возвращение старого варианта клубной эмблемы до ее модернизации в 2017 году.
Совет директоров мадридской команды утвердил, что старый логотип станет официальным с 1 июля 2024 года, сообщает пресс-служба команды.
За подобное изменение проголосовали 77 690 членов клуба из 138 881.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|00:00
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
|00:00
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|00:00
|
Атлетико – Гранада
|- : -
|13.08
|00:00
|
Кадис – Алавес
|- : -
|13.08
|00:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|00:00
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
|00:00
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
|00:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
|00:00
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
Новости