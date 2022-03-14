Ферран Торрес поделился ожиданиями от матчей с «Галатасараем» и «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес поделился эмоциями после победного матча ла лиги против «Осасуны» (4:0). В этой встрече футболист оформил дубль.

«Так рад победе. Когда у вас есть моменты, в конце концов они реализуются. Если вы упускаете шансы — начинаете работать усерднее», — цитирует Торреса Marca.

Форвард также высказался о предстоящей игре против «Реала» в ла лиге и «Галатасарая» в Лиге чемпионов.

«На этой неделе мы рискнем своими жизнями. Сначала «Галатасарай», а затем мы сыграем с «Реалом». Они находятся на отличном уровне, но и мы тоже», — добавил игрок.

Ответный матч «Барселоны» против «Галатасарая» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 марта. Игра с «Реалом» пройдет 20 марта.