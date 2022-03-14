Хави: «Дембеле бьется за «Барселону», и люди видят это»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (4:0).

«Мы прибавили в интенсивности, движении мяча. Мы мечтаем, у нас есть желание. Возможно, мы думали, что будет проще, но в футболе не бывает легко. Если мы будем играть вот так, можем конкурировать с любым клубом. Наличие конкуренции в команде — это хорошо, сейчас у нас более глубокий состав. Когда Дембеле выступает так, люди счастливы. Он бьется за «Барсу», и люди видят это, их не обманешь.

20 марта мы сыграем с «Реалом». Даже если мы выиграем на «Сантьяго Бернабеу», победить в ла лиге будет очень трудно. Мы не можем быть слишком уже оптимистичны», — приводит слова Хави Marca.

После этого матча «Барселона» с 51 очком занимает третье место в турнирной таблице, «Осасуна» с 35 очками — на 11-й строчке.