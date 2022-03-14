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Сегодня, 03:19

Хави: «Дембеле бьется за «Барселону», и люди видят это»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (4:0).

«Мы прибавили в интенсивности, движении мяча. Мы мечтаем, у нас есть желание. Возможно, мы думали, что будет проще, но в футболе не бывает легко. Если мы будем играть вот так, можем конкурировать с любым клубом. Наличие конкуренции в команде — это хорошо, сейчас у нас более глубокий состав. Когда Дембеле выступает так, люди счастливы. Он бьется за «Барсу», и люди видят это, их не обманешь.

20 марта мы сыграем с «Реалом». Даже если мы выиграем на «Сантьяго Бернабеу», победить в ла лиге будет очень трудно. Мы не можем быть слишком уже оптимистичны», — приводит слова Хави Marca.

После этого матча «Барселона» с 51 очком занимает третье место в турнирной таблице, «Осасуна» с 35 очками — на 11-й строчке.

Усман Дембеле
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Осасуна
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
4
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
5
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
6
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
7
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
8
 Атлетик 28 10 10 8 32-27 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 27 9 5 13 29-33 32
14
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
15
 Хетафе 28 6 10 12 26-32 28
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
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11.03 23:00
Атлетико – Кадис
 2 : 1
12.03 16:00
Леванте – Эспаньол
 1 : 1
12.03 18:15
Гранада – Эльче
 0 : 1
12.03 20:30
Вильярреал – Сельта
 1 : 0
12.03 23:00
Хетафе – Валенсия
 0 : 0
13.03 16:00
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
13.03 18:15
Бетис – Атлетик
 1 : 0
13.03 20:30
Р. Сосьедад – Алавес
 - : -
13.03 23:00
Барселона – Осасуна
 - : -
14.03 23:00
Мальорка – Реал
 - : -
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Карим Бензема

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Винисиус Жуниор

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Гомес Рауль де Томас

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Карим Бензема

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Гомес Рауль де Томас

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