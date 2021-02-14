Фернандо Торрес прервал тренерскую работу со второй командой «Атлетико»

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес больше не является тренером второй команды мадридского «Атлетико», сообщает AS.

Торрес начал свою работу лишь в середине прошлого месяца — он помогал игрокам резервной команды своими советами и подсказками.

Однако 36-летний испанец вынужденно покинул свою должность. Это произошло по личным причинам бывшего футболиста, а не каких-то разногласий с клубом.