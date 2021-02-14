Зидан заявил, что «Реал» еще не выбыл из чемпионской гонки

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:0).

«Травм много, я волнуюсь. Меня как тренера беспокоит, когда я теряю игрока, — цитирует Зидана Marca. — У Карвахаля рецидив, мне его жаль. Я расстроен, потому что он очень важен для нас.

Мы будем продолжать борьбу за чемпионство и не планируем оглядываться на других. Прогресс в защите очевиден, потому что игроки верят в то, что делают. На кону еще 45 очков, посмотрим, что произойдет».

В турнирной таблице «Реал» занимает промежуточное второе место, набрав 49 очков в 23 играх, а лидирует «Атлетико», набравший 54 очка в 21 матче.