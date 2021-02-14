«Реал» победил «Валенсию» и опередил «Барселону»

«Реал» в матче 23-го тура чемпионата Испании победил «Валенсию» со счетом 2:0. Голы забили Карим Бензема и Тони Кроос.

Напомним, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в заявку команды на эту встречу.

«Реал» опередил «Барселону» и занимает второе место в турнирной таблице. «Валенсия» — 12-я.

Чемпионат Испании

Лига 1

23-й тур

«Реал» — «Валенсия» — 2:0 (2:0)

Голы: Бензема, 12 (1:0). Кроос, 42 (2:0).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 28), Варан, Начо, Менди, Кроос, Каземиру, Модрич (Иско, 79), Асенсио (Серхио Аррибас, 71), Бензема (Диас, 79), Винисиус Жуниор.

«Валенсия»: Доменеч, Коррейа, Габриэл Паулиста, Франсишку Феррейра, Хосе Гайя, Васс (Ли Кан Ин, 63), Рачич, Солер (Олива, 63), Гонсалу Гедеш (Муса, 46), Вальехо (Гамейро, 46), Гомес (Кутроне, 83).

Предупреждения: Гонсалу Гедеш, 27. Рачич, 44. Коррейа, 46.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

14 февраля. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».