Феликс тренируется с молодежной командой «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс тренируется с молодежной командой мадридского клуба. Ранее португалец вернулся из аренды в «Челси».

В СМИ писали, что у игрока напряженные отношения с главным тренером Диего Симеоне.

Ранее стало известно, что 7-й номер, под которым Феликс выступал за «Атлетико», перешел к нападающему Антуану Гризманну.

Скорее всего, Феликс покинет этим летом команду. Им интересуются «ПСЖ» и «Бенфика».