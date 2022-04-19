Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (0:1).

«Соперник агрессивно действовал в обороне, был хорошо организован. Мы должны проанализировать свою работу и двигаться дальше. Мы продолжаем борьбу за Лигу чемпионов. Прошлая неделя получилась плохой, и мы должны как можно скорее все изменить. У нас было три хороших момента, но мы должны забивать и выигрывать. Сейчас нужно быть предельно самокритичными. Мы не были эффективны», — приводит слова Хави Movistar.

После этого матча «Барселона» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Кадис» с 31 очком — на 16-й строчке.