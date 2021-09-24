«Барселона» поддержала Кумана после ничьей с «Кадисом»

Спортивный директор «Барселоны» Рамон Планес поддержал главного тренера команды Роналда Кумана. В четверг, 23 сентября, каталонцы сыграли вничью с «Кадисом» (0:0) в 6-м туре чемпионата Испании.

«Куман пользуется нашей поддержкой. В воскресенье состоится ещё одна игра и мы с ним. Он наш тренер. Мы находимся в новом цикле, и у нас есть качественные игроки с большим будущим», — цитирует RMC Sport Планеса.

Сине-гранатовые с 9-ю очками занимают 7-е место в турнирной таблице ла лиги.