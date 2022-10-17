Фанаты «Атлетика» пришли с флагами ДНР и СССР на матч ла лиги

Фанаты испанского «Атлетика» принесли флаги ДНР и СССР на матч против «Атлетико» (0:1), который состоялся 15 октября в рамках 9-го тура ла лиги. Об этом сообщает Cuatro.

Во время матча фанаты испанского клуба показали флаги Донецкой Народной Республики (ДНР), Советского союза (СССР), Знамя Победы и выложили эти фотографии в социальные сети.

Ранее болельщики «Атлетика» уже устраивали подобные политические акции на домашнем стадионе.