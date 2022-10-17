Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 15:16

Фабрицио Романо: «Реал» продлит контракт с Бензема

Читать «СЭ» в
Карим Бензема.
Фото Global Look Press

Нападающий «Реала» Карим Бензема в скором времени продлит контракт с мадридским клубом до 2024 года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

34-летний француз выступает за «Реал» с июля 2009 года. За это время он првел за клуб 615 матчей, забил 328 мячей и отдал 160 результативных передач. Его контракт с испанской командой рассчитан до июня 2023 года.

По сообщениям СМИ, Бензема станет обладателем «Золотого мяча»-2022.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в понедельник, 17 октября, в Париже.

 

 

 

Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
3
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самая массовая драка фанатов ЦСКА и «Спартака»: тысяча человек, милиция стреляла в воздух
ЦСКА и «Спартак» подарили нам смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: «Золотой мяч» в 2022: конец эпохи Месси и Роналду?
Marca назвала обладателей «Золотого мяча», приза имени Яшина и награды Golden Boy
Журнал FourFourTwo признал Месси лучшим игроком в истории футбола, Яшин занял 31-е место
Месси завалил прошлый сезон, но снова играет как король. В чем секрет его преображения?
Фердинанд о «Золотом мяче» — 2023: «У Холанна не будет конкурентов, если «Сити» возьмет ЛЧ»
Мбаппе назвал «Золотой мяч» Святым Граалем для футболиста
Бензема: «Золотой мяч» — моя мечта с детства. Сейчас я не так далек от ее осуществления»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави взял на себя ответственность за поражение «Барселоны» от «Реала»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
6
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
12
 Севилья 9 2 3 4 9-14 9
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
16
 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
17
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 1 : 1
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 2 : 2
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 1 : 2
16.10 17:15
Реал – Барселона
 3 : 1
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 1 : 0
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 3 : 1
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 3
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 7 1 4
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 7 1 3
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости