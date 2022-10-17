Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:18

Журова — о болельщиках «Атлетика»: «На Олимпиаде команда была бы за это наказана»

Читать «СЭ» в

Депутат Государственной думы и заслуженный мастер спорта Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала ситуацию вокруг акции болельщиков «Атлетика» из Бильбао.

«Здесь есть определенные единые правила: с одной стороны, ты можешь поддерживать акцию или нет, а с другой стороны, есть правила... Если бы это случилось на Олимпийских играх, то, к сожалению, команда была бы за это наказана.

Надо смотреть регламенты, могут к этому предъявить претензии, и если мы говорим про законные основания, будут правы, потому что болельщики знают, что так делать нельзя. До стадиона — пожалуйста, на самом стадионе это порождает обсуждения, разжигает большую ненависть, сейчас украинцы заставят разбираться...

Это для всех должно быть едино. Как нельзя было бы проносить флаги Украины, потому что матч к этому никакого отношения не имеет, так и в этой ситуации. Тут есть такой момент законности, чтобы не использовать площадку спорта для политики", — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Глебом Афанасьевым.

Напомним, что в матче 9-го тура ла лиги между «Атлетиком» из Бильбао и мадридским «Атлетико» (0:1) несколько фанатов басков демонстрировали флаги ДНР и СССР. Их прямо во время матча вывела со стадиона полиция.

Светлана Журова
3
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока
Емельяненко и Дацик провели быстрый реванш! Александр упал уже на 8-й секунде
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фанаты «Атлетика» пришли с флагами ДНР и СССР на матч ла лиги
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
6
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
12
 Севилья 9 2 3 4 9-14 9
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
16
 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
17
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 1 : 1
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 2 : 2
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 1 : 2
16.10 17:15
Реал – Барселона
 3 : 1
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 1 : 0
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 3 : 1
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 3
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 7 1 4
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 7 1 3
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости