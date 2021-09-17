Фалькао будет играть за «Райо Вальекано» под номером 3
01:42
«Райо Вальекано» в четверг, 16 сентября, провел презентацию новичка Радамеля Фалькао. За испанскую команду колумбийский форвард будет выступать под номером 3.
4 сентября испанский клуб объявил о подписании контракта с 35-летним колумбийцем, который ранее стал свободным агентом после ухода из «Галатасарая».
Ранее в своей карьере Фалькао играл под номером 9 за «Галатасарай», «Монако», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Монако», «Атлетико», «Порту» и «Ривер Плейт». На старте карьеры он также в Аргентине выступал под 11, 19, 31.
В нынешнем сезоне футболист сыграл в трех матчах турецкой команды.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю