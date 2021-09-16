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Форвард «Барселоны» Брейтуэйт успешно прооперирован

17:47
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Форвард «Барселоны» Мартин Брейтуэйт успешно перенес операцию на ноге, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Операция проходила под присмотром медицинской службы «Барселоны». Игрока беспокоил пателлофеморальный болевой синдром в левом колене.

Сроки восстановления футболиста пока не сообщаются. В СМИ писали, что датчанин выбыл на четыре месяца.

В текущем сезоне 30-летний датчанин провел 3 матча за «Барселону», забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с командой действует до конца июня 2024 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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