Нападающий «Барселоны» Ансу Фати отказался от перехода в «Манчестер Сити». Как сообщает Mundo Deportivo, 18-летний испанец хочет остаться в испанском клубе, несмотря на предложенное английской стороной повышение зарплаты.

Ранее стало известно, что Фати подпишет новый контракт с «Барселоной». Действующий договор футболиста истекает в конце нынешнего сезона.

Фати — воспитанник «Барселоны». 1 сентября стало известно, что он будет выступать за команду под номером 10, под которым за команду ранее играл Лионель Месси.