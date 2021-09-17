Ансу Фати отказался от перехода в «Манчестер Сити»
03:39
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати отказался от перехода в «Манчестер Сити». Как сообщает Mundo Deportivo, 18-летний испанец хочет остаться в испанском клубе, несмотря на предложенное английской стороной повышение зарплаты.
Ранее стало известно, что Фати подпишет новый контракт с «Барселоной». Действующий договор футболиста истекает в конце нынешнего сезона.
Фати — воспитанник «Барселоны». 1 сентября стало известно, что он будет выступать за команду под номером 10, под которым за команду ранее играл Лионель Месси.
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