Фабио Капелло: «Футболка «Реала» весит слишком много, и «Реал» утонул»

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло высказался по поводу выступления Эдена Азара в мадридском клубе. Хавбек перешел в мадридский клуб из «Челси» перед началом сезона. Экс-рулевой сборной России считает, что бельгиец не справляется с высокой ответственностью.

— Он уже не тот, каким был в «Челси». Он долго был травмирован, не адаптировался, — цитирует Goal Капелло. — Я всегда воспринимал его как выдающегося игрока. Будем откровенны: футболка «Реала» весит много, и Азар в ней в этом году утонул. Очевидно, что следующий сезон будет гораздо успешнее.