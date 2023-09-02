Эззалзули перешел из «Барселоны» в «Бетис»

«Бетис» на официальном сайте объявил о переходе из «Барселоны» нападающего Абде Эззалзули. 21-летний марокканец подписал пятилетний контракт.

Эззалзули с 2021 года был игроком «Барселоны». За это время он сыграл 14 матчей за основу во всех турнирах и забил 1 гол.

В сентябре 2022 года форвард дебютировал в главной сборной Марокко. С тех пор он сыграл 7 матчей за национальную команду, в том числе 3 на ЧМ-2022.