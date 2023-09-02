Экс-форвард «Реала» Мариано Диас стал игроком «Севильи»

Нападающий Мариано Диас, у которого летом закончился контракт с «Реалом», перешел в «Севилью».

30-летний доминиканец подпишет двухлетний контракт при условии успешного прохождения медицинского обследования.

В сезоне-2022/23 Диас сыграл всего в 11 матчах и не отметился результативными действиями.