Экс-форвард «Реала» Мариано Диас стал игроком «Севильи»
Нападающий Мариано Диас, у которого летом закончился контракт с «Реалом», перешел в «Севилью».
30-летний доминиканец подпишет двухлетний контракт при условии успешного прохождения медицинского обследования.
В сезоне-2022/23 Диас сыграл всего в 11 матчах и не отметился результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
3
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|10-1
|7
|
4
|Жирона
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
5
|Кадис
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
6
|Атлетик
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
7
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
8
|Р. Вальекано
|3
|2
|0
|1
|4-7
|6
|
9
|Валенсия
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
10
|Бетис
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Сельта
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
12
|Хетафе
|3
|1
|1
|1
|1-3
|4
|
13
|Р. Сосьедад
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
14
|Алавес
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Вильярреал
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
16
|Гранада
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|
17
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
18
|Мальорка
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
19
|Альмерия
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.09
|20:30
|
Кадис – Вильярреал
|3 : 1
|1.09
|23:00
|
Альмерия – Сельта
|2 : 3
|2.09
|15:00
|
Р. Сосьедад – Гранада
|- : -
|2.09
|17:15
|
Реал – Хетафе
|- : -
|2.09
|19:30
|
Алавес – Валенсия
|- : -
|2.09
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
|3.09
|15:00
|
Жирона – Лас-Пальмас
|- : -
|3.09
|17:15
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|3.09
|19:30
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|3.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|4
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|3
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|2
|П
|
|
Хон Гуриди
Алавес
|2
|
|
Родриго де Пауль
Атлетико
|2
|
|
Луис Риоха
Алавес
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|2
|1
|0
Новости