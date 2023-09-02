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Сегодня, 05:34

Экс-форвард «Оренбурга» Силла перешел в «Вальядолид»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий Мамаду Силла перешел из «Алавеса» в «Вальядолид». 29-летний сенегалец с новым клубом заключил контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Силла является воспитанником академии «Барселоны». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

В прошлом сезоне он забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу в 26 матчах во всех турнирах и помог команде вернуться в ла лигу.

В 2020 году Силла выступал за «Оренбург». Он отметился одной голевой передачей в 5 матчах за российскую команду.

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 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
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3
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
4
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
5
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
6
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
7
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
8
 Р. Вальекано 3 2 0 1 4-7 6
9
 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
10
 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
11
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
12
 Хетафе 3 1 1 1 1-3 4
13
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
14
 Алавес 3 1 0 2 4-5 3
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
17
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
18
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
19
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 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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